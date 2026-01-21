DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Netflix 552484 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- DroneShield, VW, Bayer im Fokus
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,39 EUR -0,28 EUR -0,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,95 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

09:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,39 EUR -0,28 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,37 €		 Abst. Kursziel*:
-7,70%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktie unter die Lupe Market-Perform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Market-Perform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittag
finanzen.net Bernstein Research: Market-Perform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
Zacks Western Union Ties Up With Deutsche Post to Broaden Germany Reach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen