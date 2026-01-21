DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 49,95 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,37 €
|Abst. Kursziel*:
-7,70%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG