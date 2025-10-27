Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE fällt am Montagvormittag
Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 207,45 EUR.
Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 207,45 EUR. Bei 207,15 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,95 EUR. Zuletzt wechselten 4.645 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,00 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 219,67 EUR aus.
Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie
Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
