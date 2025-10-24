Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 206,95 EUR.
Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 206,95 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 205,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 87.911 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,00 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 37,27 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 219,67 EUR.
Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 EUR je Aktie.
Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie
Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
