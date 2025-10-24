Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 206,75 EUR.
Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 206,75 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 205,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 208,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 26.554 Stück.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 210,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 59,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 219,67 EUR für die Airbus SE-Aktie.
Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,48 EUR je Aktie aus.
