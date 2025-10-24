EQS-Adhoc: Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht – Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Halbjahresbericht
Werbung
Werbung
Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht – Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet
Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025 – Die Nakiki SE teilt mit, dass die Veröffentlichung des Konzern-Jahresabschlusses 2024 voraussichtlich im November 2025 erfolgen wird. Der genaue Veröffentlichungstermin wird im Vorfeld bekannt gegeben. Im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung musste das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden. Es wurde eine der "Next Ten" Beratungen neu beauftragt.
Nach dem heutigen Stand der bisherigen Konzern-Abschlusserstellung hat sich ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Nakiki SE schnellstmöglich einen neuen Konzern-Halbjahresabschluss 2024 veröffentlichen.
Werbung
Werbung
Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218594
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218594 24.10.2025 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf NAKIKI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NAKIKI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Keine Analysen gefunden.