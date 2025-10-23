Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 207,50 EUR.

Das Papier von Airbus SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 207,50 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 207,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 206,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 78.118 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 210,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 1,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (129,82 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 219,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

