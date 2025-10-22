Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag in Grün

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 208,85 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 208,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 209,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.536 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 209,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 37,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 219,67 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

