Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 208,25 EUR nach oben.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 208,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 208,55 EUR. Mit einem Wert von 204,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 125.469 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 208,55 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 0,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 219,67 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

