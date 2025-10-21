DAX24.267 ±0,0%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Kurs der Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE behauptet sich am Dienstagvormittag

21.10.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Wert von 203,80 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 203,80 EUR. Bei 204,30 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 203,80 EUR. Bei 204,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 6.122 Stück.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 206,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 219,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

