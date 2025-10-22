Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 207,35 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:47 Uhr bei der Airbus SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 207,35 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 210,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 206,85 EUR. Bei 208,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.708 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 210,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 1,28 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 219,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News