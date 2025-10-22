DAX24.268 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss
Profil
Aktie im Blick

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Vormittag freundlich

22.10.25 09:22 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 208,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209,15 EUR 0,95 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 208,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 209,00 EUR. Bei 208,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.573 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 209,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. 0,41 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 60,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 219,67 EUR.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

