Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 208,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 208,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 209,00 EUR. Bei 208,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.573 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 209,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. 0,41 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 60,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 219,67 EUR.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.

