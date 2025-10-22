DAX24.318 -0,1%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

'Nicht mehr zeitgemäß': Auslaufmodell Scheck

22.10.25 12:02 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im digitalen Zeitalter ist er aus der Mode gekommen: der Scheck. Bald kann man solche papiernen Anweisungen, eine bestimmte Summe auf dem Konto des Scheckeinreichers gutzuschreiben, auch am Bankschalter nicht mehr zur Verrechnung einreichen. "Die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Kreditwirtschaft werden das Einzugsverfahren für inländische Schecks zum Jahresende 2027 einstellen", teilte die Bundesbank mit.

Wer­bung

"Unternehmen und andere Organisationen, die den Inlandsscheck noch verwenden, sollten die Auswirkungen auf ihre Geschäftsprozesse prüfen und eine Umstellung auf andere Zahlungsmethoden vorbereiten", rät die Bundesbank.

Schleichender Abschied seit Jahren

Für viele Kunden sei der Scheck in Papierform bereits aus dem Alltag verschwunden, auch Unternehmen setzten ihn immer seltener ein, argumentiert die Bundesbank: "Als papiergebundenes Zahlungsmittel ist der Scheck im digitalen Zeitalter nicht mehr zeitgemäß und mit hohen Kosten verbunden, weil er nur begrenzt automatisiert bearbeitet werden kann."

Während es im Jahr 2007 noch 75,5 Millionen Schecktransaktionen hierzulande gegeben habe, seien es 2024 nur noch 2 Millionen gewesen. Das seien gerade einmal 0,01 Prozent der bargeldlosen Zahlungstransaktionen gewesen.

Wer­bung

Die inzwischen vorhandene Möglichkeit, per Echtzeitüberweisung Geld in Sekundenschnelle von Konto zu Konto zu übertragen, verstärke den Trend zur Abkehr von papiergebundenen Zahlungsverfahren auch in Deutschland./ben/DP/nas