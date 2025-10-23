Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 206,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 206,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 206,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,35 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 8.621 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 210,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 219,67 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,48 EUR je Aktie belaufen.

