Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 207,90 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 207,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 208,60 EUR. Bei 208,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.480 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,00 EUR an. 1,01 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 60,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 219,67 EUR für die Airbus SE-Aktie.
Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,48 EUR je Aktie belaufen.
