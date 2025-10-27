Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Nachmittag nach

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 207,55 EUR.

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 207,55 EUR nach. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 206,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.532 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 210,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 1,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,45 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 219,67 EUR aus.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

