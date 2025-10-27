ROUNDUP: Erdogan und Starmer unterschreiben Abkommen zu Eurofightern
Werte in diesem Artikel
LONDON/ANKARA (dpa-AFX) - Großbritannien und die Türkei haben eine Erklärung zum Export von Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Demnach möchte die Türkei 20 der in Großbritannien montierten Typhoon-Kampfflugzeuge im Wert von bis zu acht Milliarden britischen Pfund (mehr als neun Milliarden Euro) kaufen. Die britische Regierung teilte mit, Premierminister Keir Starmer und Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten ein entsprechendes Abkommen in Ankara unterschrieben.
Deutschland ist an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt und hatte den Deal unter anderem wegen der Menschenrechtslage in der Türkei lange blockiert. Im Juli machte die Bundesregierung den Weg frei und erteilte eine Exportgenehmigung.
Menschenrechtler kritisieren Starmers Besuch
Aus Sicht Londons erhöht der Deal das Abschreckungspotenzial der Nato. Der Deal mit Ankara sichere 20.000 Arbeitsplätze, sagte Starmer in Ankara. Die Türkei will ihre Verteidigung diversifizieren. Ankara betrachtet den Kauf zudem als Übergangslösung, bis der im Inland entwickelte Kampfjet Kaan einsatzbereit ist. Das wird Experten zufolge erst für 2030 erwartet.
Der Besuch Starmers stieß auf Kritik bei Menschenrechtlern. Die Opposition in der Türkei steht seit Langen unter Druck. Am Morgen war gegen den Erdogan-Gegner und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu ein weiterer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird unter anderem Spionage und - im weiteren Sinne - Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Imamoglu sitzt in einem anderen Verfahren seit März in Untersuchungshaft./jam/DP/stw
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen