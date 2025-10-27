DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,71 +5,4%Nas23.604 +1,7%Bitcoin99.331 +0,9%Euro1,1635 +0,1%Öl65,74 +0,1%Gold4.006 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

XETRA-SCHLUSS/Etwas fester

27.10.25 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
227,60 EUR -1,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,67 EUR 2,78 EUR 6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,11 EUR 0,61 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.732,50 EUR -36,50 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
25,48 EUR 2,50 EUR 10,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,33 EUR 0,22 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
8,90 EUR 0,10 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 24.309 Punkte. Die positiven Schlagzeilen, dass die USA und China in ihren Handelsbeziehungen vor einer Entschärfung stehen sollen, sorgten für allenfalls leichte Impulse. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China würde der deutschen Wirtschaft nur bedingt und helfen, hieß es. Auch der etwas besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober sorgte für keinen stärkeren Auftrieb der Kurse. Er zeigte vor allem verbesserte Geschäftserwartungen.

Wer­bung

Übergeordnet stützte weiter die feste Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senken wird.

Die fehlende Dynamik im DAX trotz der Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China zeigt nach Einschätzung der Marktexperten von CMC, dass die Luft auf dem erreichten Niveau immer dünner wird. Allein aus Hoffnung bei zugleich noch fehlenden Fakten deutsche Aktien zu kaufen, falle den Anlegern zunehmend schwerer.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage zum Wochenstart sehr ruhig, was sich aber ab Dienstag wieder ändern wird. In den kommenden Tagen legen 90 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum Geschäftszahlen vor, unter anderem aus dem DAX Volkswagen und Mercedes-Benz.

Wer­bung

Die Porsche AG hatte bereits am Freitagabend nach Börsenschluss ein schwaches drittes Quartal gemeldet mit einem Verlust von knapp 1 Milliarde Euro. Laut den Analysten von Metzler erfüllte der Umsatz ihre Erwartungen zwar, der Konsens sei aber knapp verfehlt worden. Die Analysten von Warburg betonten, der Ausblick des Sportwagenbauers entspreche der Konsensmeinung einer hohen einstelligen Umsatzrendite für das Gesamtjahr 2026. Porsche AG stiegen um 3,0 Prozent, der Kurs der Porsche Holding legte um 1,3 Prozent zu. VW verteuerten sich um 0,9 Prozent.

Deutsche Börse gaben um 0,7 Prozent nach im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage nach dem Handelsende.

Im ansonsten eher ruhigen Rüstungssektor ging die Rally der Aktie Marine-Tochter von Thyssenkrupp, TKMS, weiter. Der Kurs der seit einer Woche notierten Aktie stieg um 8,1 Prozent. Rheinmetall gaben dagegen um 1,8 Prozent nach.

Wer­bung

Gerresheimer gewannen 1,2 Prozent. Die Nachricht, dass bei dem Unternehmen lediglich rund 3 Millionen Euro möglicherweise fälschlicherweise als Umsatz erfasst wurden, sorgte für etwas Erleichterung, nachdem jüngst Untersuchungen bei dem Unternehmen bekannt geworden waren.

Im TecDAX schossen SMA Solar um gut 13 Prozent nach oben auf 26,08 Euro. Außer dass die Analysten von Jefferies das Kursziel auf 22 von 16 Euro erhöht hatten bei Beibehaltung der Einstufung "Hold", gab es zu der Aktie keine Neuigkeiten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.308,78 +0,3% +21,8%

DAX-Future 24.399,00 +0,3% +19,2%

XDAX 24.310,70 +0,3% +22,2%

MDAX 30.140,88 -0,5% +18,4%

TecDAX 3.730,11 +0,1% +9,1%

SDAX 17.310,95 -0,3% +26,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,60 +10

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 20 3 1.516,9 43,4 2.881,6 43,3

MDAX 15 34 1 373,2 29,6 641,0 30,3

TecDAX 8 21 1 452,4 19,5 894,8 17,7

SDAX 19 49 2 80,2 6,8 117,3 6,3

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 12:52 ET (16:52 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Volkswagen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen