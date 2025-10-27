DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,71 +5,4%Nas23.604 +1,7%Bitcoin99.331 +0,9%Euro1,1635 +0,1%Öl65,74 +0,1%Gold4.006 -1,8%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Erdogan und Starmer unterschreiben Abkommen zu Eurofightern

27.10.25 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208,20 EUR -0,20 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
BAE Systems plc
21,60 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Leonardo S.p.a.
51,14 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
MTU Aero Engines AG
382,50 EUR 2,50 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Rolls-Royce Plc
12,94 EUR 0,04 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
LONDON/ANKARA (dpa-AFX) - Großbritannien und die Türkei haben eine Erklärung zum Export von Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Demnach möchte die Türkei 20 der in Großbritannien montierten Typhoon-Kampfflugzeuge im Wert von bis zu acht Milliarden britischen Pfund (mehr als neun Milliarden Euro) kaufen. Die britische Regierung teilte mit, Premierminister Keir Starmer und Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten ein entsprechendes Abkommen in Ankara unterschrieben.

Deutschland ist an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt und hatte den Deal unter anderem wegen der Menschenrechtslage in der Türkei lange blockiert. Im Juli machte die Bundesregierung den Weg frei und erteilte eine Exportgenehmigung.

Menschenrechtler kritisieren Starmers Besuch

Aus Sicht Londons erhöht der Deal das Abschreckungspotenzial der Nato. Der Deal mit Ankara sichere 20.000 Arbeitsplätze, sagte Starmer in Ankara. Die Türkei will ihre Verteidigung diversifizieren. Ankara betrachtet den Kauf zudem als Übergangslösung, bis der im Inland entwickelte Kampfjet Kaan einsatzbereit ist. Das wird Experten zufolge erst für 2030 erwartet.

Der Besuch Starmers stieß auf Kritik bei Menschenrechtlern. Die Opposition in der Türkei steht seit Langen unter Druck. Am Morgen war gegen den Erdogan-Gegner und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu ein weiterer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird unter anderem Spionage und - im weiteren Sinne - Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Imamoglu sitzt in einem anderen Verfahren seit März in Untersuchungshaft./jam/DP/stw

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen