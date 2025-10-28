DAX24.314 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.959 -0,8%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

28.10.25 16:08 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Kurs von 208,70 EUR zeigte sich die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,40 EUR -0,80 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 208,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 208,80 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 206,85 EUR nach. Mit einem Wert von 208,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 45.960 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 210,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,62 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 219,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt

