Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung (Free Cashflow) des Flugzeugbauers hätten positiv überrascht, schrieb George McWhirter in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Erreichung der bestätigten Jahresziele hänge aber stark vom Schlussquartal ab.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 15:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 214,05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 4,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 179.957 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 41,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

