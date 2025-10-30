DAX24.106 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.747 -0,9%Bitcoin93.147 -1,8%Euro1,1580 -0,2%Öl64,52 -0,6%Gold3.994 +1,2%
Aktie im Blick

Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie

30.10.25 15:19 Uhr
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
215,10 EUR 3,30 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung (Free Cashflow) des Flugzeugbauers hätten positiv überrascht, schrieb George McWhirter in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Erreichung der bestätigten Jahresziele hänge aber stark vom Schlussquartal ab.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 15:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 214,05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 4,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 179.957 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 41,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
15:36Airbus SE OutperformBernstein Research
15:16Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:36Airbus SE OutperformBernstein Research
13:01Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:16Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen