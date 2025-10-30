DAX24.090 -0,1%Est505.684 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.922 +0,1%Euro1,1616 +0,1%Öl64,50 -0,6%Gold3.998 +1,3%
Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Airbus SE-Aktie

30.10.25 10:49 Uhr
Die Airbus SE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Gewinne und der Barmittelzufluss des Luft- und Raumfahrtkonzerns hätten den Marktkonsens übertroffen, was an diesem aber wenig ändern sollte, schrieb David Perry am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das neue Kursziel begründete er mit höheren Bewertungsmultiplikatoren. Sein Vertrauen in die Erreichung seiner mittel- bis langfristigen Schätzungen sei gestiegen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 213,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12,65 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.758 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 41,0 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
