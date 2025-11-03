Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Montagmittag zu

DAX24.225 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.502 -2,6%Euro1,1515 -0,2%Öl64,43 -1,0%Gold4.007 +0,1%
03.11.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 213,85 EUR.

Airbus SE
213,45 EUR -0,50 EUR -0,23%
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 213,85 EUR zu. Bei 214,10 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,90 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.334 Stück gehandelt.

Bei 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 230,60 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 18.02.2027 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
