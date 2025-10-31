Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 214,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 15:49 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 214,60 EUR zu. Bei 213,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.470 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 1,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,41 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,60 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 15,69 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Airbus SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,55 EUR je Airbus SE-Aktie.

