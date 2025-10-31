Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 214,15 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 214,15 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 214,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.254 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,26 Prozent. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 229,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 17,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

