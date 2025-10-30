DAX24.083 -0,2%Est505.676 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,41 -0,8%Gold3.978 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr. Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr.
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu

30.10.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 212,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212,70 EUR 0,90 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Airbus SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 212,05 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 216,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.745 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 38,78 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,22 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,51 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ausblick: Airbus SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Airbus-Aktie im Minus: Produktionsziel für den A220 muss wohl verschoben werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
13:01Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:01Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen