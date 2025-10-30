Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 212,05 EUR.

Das Papier von Airbus SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 212,05 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 216,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.745 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 38,78 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,22 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,51 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

