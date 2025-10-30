Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

So bewegt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 213,35 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 213,35 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 214,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,25 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.067 Stück gehandelt.

Bei 214,00 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,15 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Airbus SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,51 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

