DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wolfspeed-Aktie bricht ein: Chipproduzent hat Quartalsverlust deutlich ausgeweitet Wolfspeed-Aktie bricht ein: Chipproduzent hat Quartalsverlust deutlich ausgeweitet
Fiserv-Aktie bricht um 44 Prozent ein: Quartalsergebnisse äußerst enttäuschend Fiserv-Aktie bricht um 44 Prozent ein: Quartalsergebnisse äußerst enttäuschend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
214,20 EUR +2,50 EUR +1,18 %
STU
215,35 EUR +7,45 EUR +3,58 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 164,91 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

08:01 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
214,20 EUR 2,50 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe dank Selbsthilfemaßnahmen in allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend. Falls Airbus im Schlussquartal die angestrebten Flugzeug-Auslieferungen erreiche, könnte der Ausblick angehoben werden. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 um vier Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
209,15 €		 Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:46 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Airbus Buy UBS AG
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktienempfehlung Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt mittags
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 mit Abgaben
dpa-afx Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu
dpa-afx ROUNDUP: Airbus fliegt Boeing noch weiter davon - Aktie auf Rekordhoch
Financial Times Airbus sticks to jet delivery target despite supply chain disruptions
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2025 results
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Korea Times LIG Nex1, Airbus DS sign MOU to strengthen strategic partnership
Business Times Airbus opens second jet assembly line in China
Korea Times KAI, Airbus expand aerospace, defense cooperation with MOU
Korea Times Korea is most important strategic partner in Asia: Airbus top executive
Zacks Airbus Supplies First A350-900 Jet to Swiss International Air Lines
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen