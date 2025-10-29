Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe dank Selbsthilfemaßnahmen in allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend. Falls Airbus im Schlussquartal die angestrebten Flugzeug-Auslieferungen erreiche, könnte der Ausblick angehoben werden. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 um vier Prozent an./rob/gl/ag

