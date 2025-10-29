Airbus Aktie
Marktkap. 164,91 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe dank Selbsthilfemaßnahmen in allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend. Falls Airbus im Schlussquartal die angestrebten Flugzeug-Auslieferungen erreiche, könnte der Ausblick angehoben werden. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 um vier Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
209,15 €
|Abst. Kursziel*:
12,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
214,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
