ING Group Aktie

22,15 EUR +1,42 EUR +6,85 %
STU
20,55 CHF +1,23 CHF +6,35 %
BRX
Marktkap. 59,78 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

12:56 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,15 EUR 1,42 EUR 6,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Bank habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Ziel für die harte Kernkapitalquote (CET1) entspreche den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

12:56 ING Group Buy UBS AG
10:56 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
08.10.25 ING Group Overweight Barclays Capital
08.10.25 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Erträge gesunken ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf
dpa-afx ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx ING-Aktie wenig bewegt: Niederländische Großbank bekommt neue Finanzchefin
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Finanzen strukturieren: Wie das 6-Kontenmodell funktioniert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
