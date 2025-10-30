DAX24.095 -0,1%Est505.685 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.659 -0,2%Euro1,1607 ±0,0%Öl64,44 -0,7%Gold3.970 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
CAC 40-Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt mittags

30.10.25 12:25 Uhr
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt mittags | finanzen.net

Der CAC 40 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
211,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
13,03 EUR -0,05 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
612,30 EUR -10,30 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
53,38 EUR -0,82 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,13 EUR -0,64 EUR -6,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
2,33 EUR -0,10 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.149,6 PKT -51,2 PKT -0,62%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,81 Prozent auf 8.134,72 Punkte nach. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent tiefer bei 8.180,35 Punkten in den Handel, nach 8.200,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8.206,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.133,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.895,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.861,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7.428,36 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,02 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 208.419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 305,456 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Airbus SE BuyUBS AG
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen