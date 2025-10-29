KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe in einem soliden Quartal mit den Aufträgen und dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht sowie umsatzseitig die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die eingeengten Umsatz- und Ebit-Ziele entsprächen ebenfalls den Erwartungen./rob/gl/ag
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,75 €
|Abst. Kursziel*:
14,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
