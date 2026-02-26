10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.



1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten. KI-Sorgen dominieren den Markt.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 0,29 Prozent auf 58.753,39 Punkte zu, große Sprünge bleiben aber aus. Kaum Bewegung zeigt sich auch auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zuletzt 0,13 Prozent auf 4.141,95 Zähler verlor. Schwächer präsentiert sich daneben der Markt in Honggkong, wo der Hang Seng zuletzt 0,93 Prozent auf 26.-517,54 Zähler einbüßt.

3. NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen etwas fester: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

4. Salesforce übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP -Konkurrent ab. Zur Nachricht

5. Quartalszahlen von D-Wave Quantum und SoundHound AI im Blick

SoundHound AI und D-Wave Quantum veröffentlichen am Abend ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Was Analysten erwarten

6. Munich Re-Aktie: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen

Die Munich Re hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen. Zur Nachricht

7. Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende

Die Allianz hat im vergangenen Jahr einen operativen Rekordgewinn erzielt und legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom-Aktie: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag stabil: Brent kostet 70,95 US-Dollar je Barrell, WTI wird für 65,47 US-Dollar gehandelt.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro zeigt am Donnerstag zum Dollar wenig Bewegung. EUR/USD steht am Morgen bei 1,1821.