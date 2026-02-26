DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Zahlenflut am Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen - D-Wave Quantum und SoundHound mit Bilanzen

26.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien im Fokus: D-Wave Quantum und SoundHound legen Bilanzen vor | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.093,4 PKT -82,5 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.765,7 PKT 175,4 PKT 0,66%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
58.753,4 PKT 170,3 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.147,2 PKT 29,8 PKT 0,72%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten. KI-Sorgen dominieren den Markt.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 0,29 Prozent auf 58.753,39 Punkte zu, große Sprünge bleiben aber aus. Kaum Bewegung zeigt sich auch auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zuletzt 0,13 Prozent auf 4.141,95 Zähler verlor. Schwächer präsentiert sich daneben der Markt in Honggkong, wo der Hang Seng zuletzt 0,93 Prozent auf 26.-517,54 Zähler einbüßt.

3. NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen etwas fester: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse

Wer­bung

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

4. Salesforce übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP -Konkurrent ab. Zur Nachricht

5. Quartalszahlen von D-Wave Quantum und SoundHound AI im Blick

SoundHound AI und D-Wave Quantum veröffentlichen am Abend ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Wer­bung

Was Analysten erwarten

6. Munich Re-Aktie: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen

Die Munich Re hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen. Zur Nachricht

7. Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende

Die Allianz hat im vergangenen Jahr einen operativen Rekordgewinn erzielt und legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom-Aktie: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag stabil: Brent kostet 70,95 US-Dollar je Barrell, WTI wird für 65,47 US-Dollar gehandelt.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro zeigt am Donnerstag zum Dollar wenig Bewegung. EUR/USD steht am Morgen bei 1,1821.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:14Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen
09:05KI-Sorgen bleiben: DAX startet nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten in den Handel
09:00Deutsche Börse-News: "Trugbild einer Aufwärtstendenz" (Marktstimmung)
09:00Deutsche Bank-backed AllUnity launches Swiss franc stablecoin CHFAU
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:39DAX – Konsolidierung an der Hürde
08:35dailyDAX: Aufwärtstrend über der runden Marke intakt
mehr