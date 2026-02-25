DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Auch Umsatz geringer

AIXTRON-Aktie tiefer: Unveränderte Dividende trotz geringeren Gewinns

26.02.26 07:57 Uhr
AIXTRON-Aktie tiefer: Dividenden-Signal! AIXTRON bleibt trotz Gewinnrückgang bei Ausschüttung standhaft

Das schwierige Marktumfeld sowie negative Wechselkurseffekte und eine geringere Auslastung haben AIXTRON im vergangenen Jahr im Griff gehabt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
22,65 EUR -1,50 EUR -6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Umsatz und Gewinn sanken spürbar. Die Aktionäre sollen dennoch eine gleichbleibende Dividende von 0,15 Euro bekommen. Die langfristigen Wachstumstreiber sieht der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie intakt, für 2026 wird aber eine anhaltende Nachfrageschwäche erwartet.

Der Umsatz sank um 12 Prozent auf 557 Millionen Euro. AIXTRON hatte zuletzt 530 bis 565 Millionen in Aussicht gestellt.

Die Bruttomarge ging um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent zurück. Das EBIT sackte um ein Viertel auf 100 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge sank um 3 Punkte auf 18 Prozent. Im Schlussquartal betrug sie unverändert zum Vorjahr 31 Prozent.

Unter dem Strich verdiente AIXTRON im Gesamtjahr 85 Millionen Euro und damit ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

Der Auftragseingang sank um 9 Prozent auf 544 Millionen Euro, stieg aber im vierten Quartal um 8 Prozent auf 170 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr stellt AIXTRON einen Umsatz von rund 520 Millionen Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird bei 41 bis 42 Prozent gesehen, die EBIT-Marge bei 16 bis 19 Prozent.

Im saisonal schwächeren ersten Quartal soll der Umsatz 65 Millionen Euro erreichen, plus oder minus 10 Millionen Euro.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die AIXTRON-Aktie zeitweise 1,81 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und notiert bei 23,81 Euro.

DOW JONES

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
20.02.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.12.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

