Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,63 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 810,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 751,67
|Abst. Kursziel*:
7,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 685,35
|Abst. Kursziel aktuell:
18,19%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 831,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.