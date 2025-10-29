DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 115,24 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:06 Uhr
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
52,50 EUR -1,12 EUR -2,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Der vom Ölkonzern gemeldete Nettogewinn habe in diesem Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Dabei hob der Experte noch die reduzierten Nettoschulden hervor./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
52,79 €		 Abst. Kursziel*:
32,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
52,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:21 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
12:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Höhere Produktion TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP/Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut - Aktienkurs fällt
Dow Jones KORREKTUR: Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx Pariser Gericht verurteilt Totalenergies wegen Greenwashing
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EN, TOTAL TotalEnergies confirms the third interim dividend of €0.85/share for fiscal year 2025, an increase of 7.6% compared to 2024
EN, TOTAL Third quarter 2025 results
Zacks Curious about TotalEnergies (TTE) Q3 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
Benzinga TotalEnergies Wins Big In Saudi Arabia With 400 MW Solar Power Deal
reNEWS TotalEnergies, Aljomaih win 400MW Saudi solar deal
EN, TOTAL Saudi Arabia: TotalEnergies and Aljomaih Energy & Water Awarded a 400 MW Solar Project
Zacks TotalEnergies to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
Financial Times TotalEnergies ready to restart $20bn Mozambique LNG project
