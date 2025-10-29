TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Der vom Ölkonzern gemeldete Nettogewinn habe in diesem Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Dabei hob der Experte noch die reduzierten Nettoschulden hervor./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
52,79 €
|Abst. Kursziel*:
32,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
52,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
