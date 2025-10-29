DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Marktkap. 29,51 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Resume nochmals näher mit den Drittquartalszahlen, die trotz einer ausgelösten Aktien-Talfahrt eigentlich in etwa die Erwartungen erfüllt hätten. Er geht davon aus, dass vorsichtige Aussagen des Managements zum Ausblick der Grund dafür waren. Seine Anlagethese bleibt aber unverändert. Dadhania erwartet 2026 ein weiterhin gesundes Umsatz- und Gewinnwachstum, auch dank der Fußball-Weltmeisterschaft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
167,10 €		 Abst. Kursziel*:
25,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
166,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

