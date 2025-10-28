Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,97 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dass das organische Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) dem Unternehmen zufolge eher in den unteren Hälften der Zielspannen landen dürften, nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
248,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
246,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:36
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.