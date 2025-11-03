DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
Aktienentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

03.11.25 09:22 Uhr

03.11.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 213,45 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 213,45 EUR an der Tafel. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,95 EUR an. Bei 212,90 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 212,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.018 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 1,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,82 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,18 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,75 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 229,60 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 15,69 Mrd. EUR eingefahren.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

