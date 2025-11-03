DAX24.246 +1,2%Est505.704 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,46 -0,9%Gold4.004 ±0,0%
Euronext-Handel im Fokus

Aufschläge in Paris: CAC 40 mittags freundlich

03.11.25 12:25 Uhr
Aufschläge in Paris: CAC 40 mittags freundlich | finanzen.net

Der CAC 40 macht am Mittag Gewinne.

Um 12:09 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8.143,70 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,456 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 8.118,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8.121,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.151,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.097,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 7.546,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.409,11 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 10,14 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.271,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.763,76 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 45.857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 302,149 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

