GNW-News: Entdecken Sie dieses Weihnachten die Vielseitigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. neu: Sie können sie falten, rollen oder in einen köstlichen Weihna...

^(FOTO: Alimenta Produzioni)

BERLIN, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Piadina Romagnola g.g.A. ist nicht

Wer­bung Wer­bung

nur ein Synonym für Sonnenschirme, Meer und Urlaub, sondern eignet sich auch

hervorragend als köstliche Beilage, die man während der Weihnachtsfeiertage

gemeinsam genießen kann. In Kombination mit typischen Winteraromen wie Rotkohl,

Äpfeln, Brie, Walnüssen und Honig sowie einer Prise Fantasie ist die Piadina ein

Produkt, das verschiedene Jahreszeiten miteinander verbinden kann, ohne seine

Identität zu verlieren.

Wer­bung Wer­bung

Aus diesem Grund schlägt das Consorzio della Piadina Romagnola IGP ein Rezept

für einen köstlichen Weihnachtsbaum aus Piadina-Röllchen vor, ein köstliches und

originelles Rezept, das Fantasie, Geschmack, Qualität und europäisch

zertifizierte Nachhaltigkeit vereint. Die einzige wesentliche Zutat: Piadina

Romagnola g.g.A.! Die Initiative ist Teil des letzten Jahres des dreijährigen

Kommunikations- und Förderprojekts?Choose the European Friendship", das von der

Wer­bung Wer­bung

Europäischen Union kofinanziert wird und darauf abzielt, das Bewusstsein für das

g.g.A.-Label zu schärfen und die zertifizierte Qualität, natürliche

Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Vielseitigkeit dieses Produkts

hervorzuheben.

Nun müssen Sie nur noch Ihre Gäste beeindrucken, indem Sie ihnen eine magische

Weihnachtsvariante eines der Produkte servieren, das deutsche Touristen während

ihres Sommerurlaubs an der Riviera Romagnola am meisten schätzen:

Zubereitung

Für zehn Personen nehmen Sie vier Piadinas, ausschließlich mit PGI-

Zertifizierung, und belegen Sie diese mit allen Zutaten. Die Piadinas aufrollen

und mit einem scharfen Messer in Spiralen schneiden. Die Piadina-Röllchen in

Form eines Weihnachtsbaums auf einem Backblech anordnen und einige Minuten

erhitzen, bis der Fontina-Käse geschmolzen ist. Falls Sie möchten, können Sie

den übrig gebliebenen Käse in weihnachtliche Formen schneiden, um den Baum zu

dekorieren.

Pressestelle:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola

g.g.A.

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde

gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola)

und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot

nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und

Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept

durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur

Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium

umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region

Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk

vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese

Unternehmen.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des

Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder

der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union

noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30f5aa35-fb4b-4f29-b017-

fd2d3154b727

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c41c7a-

1def-449e-8654-5af65ae349aa

(http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c41c7a-

1def-449e-8654-5af65ae349aa)

Â°