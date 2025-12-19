DAX24.296 +0,4%Est505.766 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,2%Nas23.256 +1,1%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
Aktien Europa Schluss: Gewinne dank positiver Impulse aus Übersee

19.12.25 18:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag positive Impulse von den US-Börsen erhalten und freundlich geschlossen. Der spanische IBEX 35 erreichte zudem ein weiteres Rekordhoch. Jenseits des Atlantiks setzte sich die tags zuvor nach erfreulichen Inflationsdaten und einem starken Ausblick des US-Chipherstellers Micron (Micron Technology) begonnene leichte Erholung fort.

Die Aufmerksamkeit richtete sich außerdem auf den großen Verfallstermin an den Derivatebörsen. Dort liefen wie stets am dritten Freitag am Ende eines jeden Quartals Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag 0,32 Prozent höher auf 5.760,35 Zähler. Im Wochenverlauf stieg der Leitindex der Eurozone damit um 0,7 Prozent.

Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,61 Prozent auf 9.897,42 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 0,27 Prozent auf 13.171,85 Punkte. Diese beiden Indizes verbuchten damit jeweils ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent./ck/nas