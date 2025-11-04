DAX23.799 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
04.11.25 09:23 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 210,15 EUR.

Airbus SE
211,80 EUR -2,85 EUR -1,33%
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 210,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 209,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,20 EUR. Bisher wurden heute 11.756 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,60 EUR.

Am 29.10.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 17,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

