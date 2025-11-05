Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 211,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 211,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 210,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,65 EUR. Bisher wurden heute 4.829 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 62,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 230,60 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

