DAX23.797 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,83 +0,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1479 -0,1%Öl64,77 +0,7%Gold3.965 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktienentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

05.11.25 09:23 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 211,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
210,55 EUR -2,35 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 211,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 210,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,65 EUR. Bisher wurden heute 4.829 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 62,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,79 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 230,60 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Airbus SE-Aktie mit Buy ein

Was Analysten von der Airbus SE-Aktie erwarten

Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen