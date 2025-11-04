DAX23.932 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,82 -2,7%Nas23.536 -1,3%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1493 -0,2%Öl64,56 -0,4%Gold3.969 -0,8%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag in Rot

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 213,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212,75 EUR -1,90 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 213,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 209,90 EUR. Bei 211,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 106.734 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,85 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 230,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,24 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,69 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

