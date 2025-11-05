DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittwochmittag südwärts

05.11.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 210,85 EUR abwärts.

Airbus SE
210,45 EUR -2,45 EUR -1,15%
Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 210,85 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,95 EUR nach. Bei 211,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.242 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 216,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 38,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,60 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Airbus SE-Aktie mit Buy ein

Was Analysten von der Airbus SE-Aktie erwarten

Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:46Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
