AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero legt zu - Experte Aktionärsdruck nicht neu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs zunächst deutlich zu, zuletzt kosteten die Papiere mit 17,80 Euro aber nur noch rund 1,4 Prozent mehr als zum Xetra-Schluss.
Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Großaktionäre drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.
Ein Branchenkenner sah darin auf den ersten Blick wenig essenziell Neues. Die Branche konsolidiere schon länger.
Zudem überrascht es nicht, dass Anteilseigner unzufrieden sein dürften mit Blick auf den Aktienkurs. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet./mis/he
