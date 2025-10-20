DAX24.131 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Merck

20.10.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 111,15 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,00 EUR -1,55 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 111,15 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.131 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,85 EUR erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien

Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Market-Perform für Merck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen