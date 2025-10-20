Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Merck
Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 111,15 EUR nach.
Um 11:48 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 111,15 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.131 Merck-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 165,85 EUR erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.
Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.
Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
