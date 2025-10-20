Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 112,75 EUR zu.
Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 112,75 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 112,85 EUR. Bei 111,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 111.979 Merck-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 165,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 32,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 11,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,14 EUR.
Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien
Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Market-Perform für Merck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:06
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
