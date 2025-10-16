DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,15 -5,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
BVB-Aktie schwach: Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen BVB-Aktie schwach: Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Merck Aktien-Sparplan
111,50 EUR +0,55 EUR +0,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,63 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

09:51 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
111,50 EUR 0,55 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
111,05 €		 Abst. Kursziel*:
39,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
111,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,01%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

09:51 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
25.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

Dow Jones Besserer Zugang Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien
finanzen.net Merck-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Merck-Aktie mit Overweight ein
finanzen.net Merck Aktie News: Merck büßt am Freitagvormittag ein
finanzen.net Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen
dpa-afx Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Merck das Schlusslicht
finanzen.net Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag deutlich nach
Zacks Is Trending Stock Merck & Co., Inc. (MRK) a Buy Now?
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Merck (MRK) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Can $10,000 in Merck Stock Turn Into $50,000 by 2030?
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Will Merck (MRK) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Zacks Here's Why Merck (MRK) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Behind the Scenes of Merck &amp; Co&#39;s Latest Options Trends
RSS Feed
Merck KGaA zu myNews hinzufügen