Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 115,25 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 115,25 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,85 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 113,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.804 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 161,45 EUR erreichte der Titel am 24.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,09 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,62 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

