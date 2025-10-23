DAX24.170 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.878 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.146 +1,3%
Fokus auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Nachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 115,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
115,10 EUR 0,75 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 115,25 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,85 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 113,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.804 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 161,45 EUR erreichte der Titel am 24.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,09 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,62 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
09:46Merck BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Merck KaufenDZ BANK
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
