Blick auf Merck-Kurs

Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag in Rot

22.10.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 113,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,10 EUR -1,10 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 113,85 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 113,85 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 3.715 Aktien.

Am 23.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,14 EUR für die Merck-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,42 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

